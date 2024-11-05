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19:00, 5 ноября 2024 года

В музеях и театрах Орла прошла ежегодная акция "Ночь искусств"

Орловцы посетили выставки, музыкальные и литературные вечера, побывали на экскурсия при свечах.



В минувшие выходные в Орле все музеи присоединились к Всероссийской акции "Ночь искусств". Определенной темы в этом году не было, вечер и ночь прошли под девизом "Россия объединяет".

В ночь с 3 на 4 ноября орловцев ждали увлекательные выставки, музыкальные и литературные вечера, а также экскурсии при свечах. Кроме того, у гостей была возможность погрузиться в атмосферу советского времени и многое другое. Эва Стасюлевич расскажет, чем еще удивляли и радовали своих гостей музеи в эти дни.


Эва Стасюлевич
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