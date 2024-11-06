среда 6.11.2024 13:37:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:58, 6 ноября 2024 года

Заболеваемость ОРВИ в Орловской области упала на 19%

С COVID-19 ситуация противоположная.


С 28 октября по 3 ноября в Орловской области с симптомами ОРВИ к медикам обратились чуть более четырех тысяч человек, что на 19,3% меньше показателя позапрошлой семидневки. Доля пациентов в возрасте до 14 лет уменьшилась на 3,6% и составила 46,5%. Статистику привели в Роспотребнадзоре.

Также 305 орловцев заболели COVID-19, что на 8,9% выше прошлого показателя.

Продолжается вакцинация против гриппа. Укол сделали порядка 250 тысяч жителей региона.

Прямо сейчас в области циркулируют возбудитель SARS-CoV-2, а также риновирусы и бокавирусы.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.