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10:58, 6 ноября 2024 года Заболеваемость ОРВИ в Орловской области упала на 19% С COVID-19 ситуация противоположная.





С 28 октября по 3 ноября в Орловской области с симптомами ОРВИ к медикам обратились чуть более четырех тысяч человек, что на 19,3% меньше показателя позапрошлой семидневки. Доля пациентов в возрасте до 14 лет уменьшилась на 3,6% и составила 46,5%. Статистику привели в Роспотребнадзоре.



Также 305 орловцев заболели COVID-19, что на 8,9% выше прошлого показателя.



Продолжается вакцинация против гриппа. Укол сделали порядка 250 тысяч жителей региона.



Прямо сейчас в области циркулируют возбудитель SARS-CoV-2, а также риновирусы и бокавирусы.





Артем Ежаков





