Баскетболисты Орловского госуниверситета успешно выступили в Подмосковье
Там состоялись матчи дивизиона "Центр" Ассоциации студенческого баскетбола.
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Баскетболисты Орловского государственного университета успешно выступили в Подмосковье. Там состоялись матчи дивизиона "Центр" Ассоциации студенческого баскетбола.
Так, первым под натиском нашей команды пал "Балтийский Буревестник". Игра шла напряженно, но орловцы проявили настоящий характер и продемонстрировали высокий уровень мастерства в овертайме. В итоге они одержали победу со счетом 62:51.
Следующий соперник - белгородский "Пегас" - был разгромлен со счетом 85:67. Завершением выездного тура стала победа над сборной Российского технологического университета – 62:56.