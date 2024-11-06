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8:47, 6 ноября 2024 года В Орловскую область завезли миллионы инкубационных яиц из стран Евросоюза На днях очередная партия завезена на ливенское предприятие.





В Орловскую область в 2024-м году завезли больше четырех миллионов инкубационных яиц из стран Евросоюза. Первая такая поставка случилась еще в мае.



По данным Россельхознадзора, на ливенское предприятие поступило 4 076 280 штук инкубационных куриных яиц, из которых 239 760 штук из Словакии, 954 720 штук из Чехии и 2 881 800 штук из Испании.



На днях очередная партия в размере 130,7 тысячи штук яиц для инкубирования и дальнейшего выращивания цыплят поступила из Чехии.





Артем Ежаков





