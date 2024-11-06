В Орловскую область завезли миллионы инкубационных яиц из стран Евросоюза

|
|среда 6.11.2024 09:17:56
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
8:47, 6 ноября 2024 года
В Орловскую область завезли миллионы инкубационных яиц из стран ЕвросоюзаНа днях очередная партия завезена на ливенское предприятие.
В Орловскую область в 2024-м году завезли больше четырех миллионов инкубационных яиц из стран Евросоюза. Первая такая поставка случилась еще в мае.
По данным Россельхознадзора, на ливенское предприятие поступило 4 076 280 штук инкубационных куриных яиц, из которых 239 760 штук из Словакии, 954 720 штук из Чехии и 2 881 800 штук из Испании.
На днях очередная партия в размере 130,7 тысячи штук яиц для инкубирования и дальнейшего выращивания цыплят поступила из Чехии.
Артем Ежаков
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.