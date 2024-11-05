В Орле утечка угарного газа едва не привела к трагедии в доме на Комсомольской

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15:24, 5 ноября 2024 года
В Орле утечка угарного газа едва не привела к трагедии в доме на КомсомольскойПосле ЧП без газоснабжения остались 15 квартир.
Утечка угарного газа в доме №202 по улице Комсомольская чуть не стала причиной трагедии для молодой семьи. После несчастного случая без газоснабжения остались 15 квартир.
Жильцы забили тревогу, управляющая компания не способствовала решению вопроса. Удалось ли разобраться в проблеме, узнаем в сюжете Владимира Маряшина.
Владимир Маряшин
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