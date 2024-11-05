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14:28, 5 ноября 2024 года За полдня в травмпункт больницы Семашко в Орле обратились почти 30 человек Люди получили травмы в результате падения на улице.



Фото: архив

В первой половине дня 5 ноября в травмпункт больницы скорой помощи имени Семашко обратились 28 человек. Люди получили травмы в результате падения. Об этом сайту "Вести-Орел" сообщили в лечебном учреждении.



На минувших выходных на Орловщину обрушился снег с дождем. Температура воздуха опустилась ниже нуля, что привело к образованию наледи на улицах областного центра. Не все дороги успели оперативно посыпать песком и солью.



Как уточнили в травмпункте больницы Семашко, вчера, 4 ноября, к врачам обратились 35 человек с переломами и ушибами.





Сергей Мерцалов





