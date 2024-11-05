Первый обильный снегопад на Орловщине проверил на прочность аварийные службы
Непогода валила деревья и обрывала линии электропередач.
Первый обильный снегопад в Орловской области проверил на прочность аварийные службы. Непогода валила деревья и обрывала линии электропередач. В ряде случаев упавшие деревья повредили машины. На уборку снега вышли более 200 единиц техники. Традиционно после первого снега выросли очереди в шиномонтаж.
Как Орловщина справилась с последствиями непогоды, расскажет Татьяна Тимохина.