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17:54, 5 ноября 2024 года Юные орловские футболисты получили наставления от звездных игроков Мастер-класс состоялся в рамках фестиваля "Футбол в школе".







В Орле состоялся фестиваль "Футбол в школе". Он состоялся в рамках одноименного проекта Российского футбольного союза. В нем приняли участие более 300 детей. В рамках фестиваля состоялась открытая тренировка в известными российскими футболистами, а также импровизированный матч.



Урок футбола для ребят провели Евгений Алдонин, Руслан Пименов, Игорь Семшов и Дмитрий Сенников. Для учителей физкультуры организовали образовательный семинар, в который вошли занятия по теории, практике и интерактив.









Анастасия Дорохова





