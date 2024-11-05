Главная » Новости



14:02, 5 ноября 2024 года В Орле начали искать подрядчика на строительство нового корпуса поликлиники №1 Начальная цена составляет почти 1,3 миллиарда рублей.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области объявил на Госзакупках открытый конкурс на строительство поликлиники №1 в Орле. Судя по карточке закупки, в обязанности будущего подрядчика войдут разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ.



Начальная цена составляет почти 1,3 миллиарда рублей. Заявок ждут до 19 ноября. Окончание стройки в документах датировано 19 ноября 2026-го года. В соглашении будет прописана гарантия сроком на пять лет.



Стройка начнется в районе улицы Паровозной и Московского шоссе. Согласно документу, в здании будет семь этажей, включая один подземный. Общая площадь здания составит почти 9,3 тысячи квадратных метров. Поликлиника будет рассчитана на посещение 600 человек за смену. Будет работать дневной стационар на 18 мест.





Артем Ежаков





