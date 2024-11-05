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14:27, 5 ноября 2024 года В храм под Орлом передали святыню из Горловки Иконе уже можно поклониться.



Фото: иерей Андрей Кабочкин

В Михаило-Архангельский храм в селе Сабурово из Горловки на хранение передали образ Иисуса Христа. Святыня находилась в местном храме, пока он не был разрушен ВСУ.



Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, икону отреставрировали, ей уже можно поклониться.





Артем Ежаков





