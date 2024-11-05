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13:03, 5 ноября 2024 года

Археологи подтвердили существование древнерусского города на месте Орла

В областном центре, предположительно, обнаружили пломбу внука Добрыни Никитича.

Фото: Олег Радюш

Раскопки в центре Орла принесли ученым новые доказательства существования древнего города с конца ХI до середины XIII на месте современного Орла. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Олег Радюш.

В этом сезоне мы получили очередное подтверждение существования древнерусского поселения в центральной части Орла. Мы вскрыли участок за городскими валами, где в XVI веке была построена Орловская крепость, и обнаружили слой древнерусского городского поселения. Он насыщен древнерусской керамикой, там есть фрагменты браслетов, другие предметы, - сообщил ученый.

К самым интересным находкам Радюш отнес пломбу-печать из свинца, ее диаметр - около сантиметра. С одной стороны находка отмечена родовым знаком Рюриковичей, с другой - кириллической буквой "П".

Эта пломба принадлежала, вероятно, киевскому воеводе, тысяцкому Путяте Вышатичу (сын Вышаты Добрынича, внук Добрыни Никитыча). Он служил князю Святославу II Изяславичу, который правил Киевом в 1093-1113 годах, что позволяет нам установить возраст находки, - пояснил Олег Радюш.

Кроме того, археологи обнаружили три постройки древнерусского периода.


Сергей Силаев
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