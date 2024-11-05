Главная » Новости



13:03, 5 ноября 2024 года Археологи подтвердили существование древнерусского города на месте Орла В областном центре, предположительно, обнаружили пломбу внука Добрыни Никитича.



Фото: Олег Радюш

Раскопки в центре Орла принесли ученым новые доказательства существования древнего города с конца ХI до середины XIII на месте современного Орла. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Олег Радюш.



– В этом сезоне мы получили очередное подтверждение существования древнерусского поселения в центральной части Орла. Мы вскрыли участок за городскими валами, где в XVI веке была построена Орловская крепость, и обнаружили слой древнерусского городского поселения. Он насыщен древнерусской керамикой, там есть фрагменты браслетов, другие предметы, - сообщил ученый.



К самым интересным находкам Радюш отнес пломбу-печать из свинца, ее диаметр - около сантиметра. С одной стороны находка отмечена родовым знаком Рюриковичей, с другой - кириллической буквой "П".



– Эта пломба принадлежала, вероятно, киевскому воеводе, тысяцкому Путяте Вышатичу (сын Вышаты Добрынича, внук Добрыни Никитыча). Он служил князю Святославу II Изяславичу, который правил Киевом в 1093-1113 годах, что позволяет нам установить возраст находки, - пояснил Олег Радюш.



Кроме того, археологи обнаружили три постройки древнерусского периода.





Сергей Силаев





