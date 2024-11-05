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12:39, 5 ноября 2024 года В Орле около двухсот студентов выстроились в слово "Россия" Патриотический флешмоб состоялся в День народного единства.







Россия - это большая многонациональная семья! Под таким девизом в Орле состоялся патриотический флешмоб, организованный студентами ОГАУ имени Парахина. Около двухсот молодых людей на несколько минут объединились в одно целое. Они выстроились в слово "Россия".



Как отметил ректор ОГАУ имени Парахина Владимир Масалов, флешмоб стал частью празднования Дня народного единства. Для университета, как и для всего студенчества Орловщины, это один из главных государственных праздников.



Аграрный университет, подобно маленькой России, также представляет собой многонациональное сообщество. Здесь учатся молодые и креативные студенты из 87 регионов нашей страны и из 42 стран мира.





Антон Сорокин





