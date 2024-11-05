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15:03, 5 ноября 2024 года В Орловской области простились с бойцом, погибшим на СВО В последний путь проводили Романа Астахова.



Фото: из социальных сетей

В Ливнах простились с Романом Астаховым, погибшим на СВО. 4 ноября родные и близкие проводили бойца в последний путь.



Роман Валерьевич Астахов родился 4 мая 1977 года. На СВО отправился по контракту. Роман был гранатометчиком в парашютно-десантном взводе.



К сожалению, 21 октября 2024 года наш земляк погиб в Курской области. Роман Астахов похоронен в Ливнах на Аллее Героев Заливенского кладбища. Об этом сообщает тг-канал "Уездный город".





Сергей Мерцалов





