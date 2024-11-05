вторник 5.11.2024 21:08:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:22, 5 ноября 2024 года

В Орловской области подросли расходы на социально-культурную сферу

К уровню прошлого года они увеличились на 1,5 миллиарда рублей.

Фото: архив

В 2024 году в Орловской области заметно выросли расходы на социально-культурную сферу. По сравнению с 2023 годом они увеличились на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании правительства региона 5 ноября.

Как отметил губернатор Андрей Клычков, расходы регионального бюджета за девять месяцев года составили 40,6 миллиардов рублей. Значительная часть средств была направлена на финансирование Дорожного фонда - 5,3 миллиарда рублей. Это позволило выполнить масштабные работы по ремонту дорог и благоустройству. Кроме того, на поддержку сельского хозяйства выделили 1,2 миллиарда рублей. Также стоит отметить сокращение государственного долга.

Клычков подчеркнул, что до конца года необходимо обеспечить полное освоение выделенных средств. Это позволит продолжить реализацию запланированных проектов и улучшить качество жизни в регионе.



Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.