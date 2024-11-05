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17:22, 5 ноября 2024 года В Орловской области подросли расходы на социально-культурную сферу К уровню прошлого года они увеличились на 1,5 миллиарда рублей.



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В 2024 году в Орловской области заметно выросли расходы на социально-культурную сферу. По сравнению с 2023 годом они увеличились на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании правительства региона 5 ноября.



Как отметил губернатор Андрей Клычков, расходы регионального бюджета за девять месяцев года составили 40,6 миллиардов рублей. Значительная часть средств была направлена на финансирование Дорожного фонда - 5,3 миллиарда рублей. Это позволило выполнить масштабные работы по ремонту дорог и благоустройству. Кроме того, на поддержку сельского хозяйства выделили 1,2 миллиарда рублей. Также стоит отметить сокращение государственного долга.



Клычков подчеркнул, что до конца года необходимо обеспечить полное освоение выделенных средств. Это позволит продолжить реализацию запланированных проектов и улучшить качество жизни в регионе.







Сергей Мерцалов





