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11:14, 5 ноября 2024 года В Орловской области более 200 единиц техники вышли на уборку Израсходовано почти 2200 тонн противогололедного материала.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Из-за выпадения большого количества осадков и понижения температуры в Орловской области на уборку вышла спецтехника. На аппаратном совещании в областном правительстве 5 ноября была озвучена общая цифра машин, задействованных в уборке по региону.



– На территории области работали более 200 единиц техники, - отметил глава департамента дорожного хозяйства Орловской области Алексей Субботин.



По словам руководителя, за сутки израсходовано 2183 тонны противогололедных материалов. Все маршруты пассажирского транспорта, школьных маршрутов обработаны. Кроме того, Субботин отметил, что за последние сутки существенных сбоев в устранении последствий непогоды не произошло.





Сергей Силаев





