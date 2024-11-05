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16:30, 5 ноября 2024 года Орловцы передали два внедорожника на СВО Автомобили полностью подготовлены для эксплуатации в полевых условиях.



Фото: сриншот из видео Народного фронта

Народный фронт Орловской области передал два внедорожника в зону СВО. Автомобили полностью подготовлены к использованию в полевых условиях.



По словам активистов, эти машины обладают высокой проходимостью и надёжностью, что позволит им успешно выполнять задачи, поставленные перед нашей армией.



Это уже 46-й и 47-й автомобиль, переданный общественниками с начала СВО. Транспорт будет использоваться на купянском направлении. Военнослужащие лично приехали, чтобы забрать автомобили, и пообещали, что по возвращении отправят весточку с передовой.







Сергей Мерцалов





