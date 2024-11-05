Орловцы передали два внедорожника на СВО

Автомобили полностью подготовлены для эксплуатации в полевых условиях.
Фото: сриншот из видео Народного фронта
Народный фронт Орловской области передал два внедорожника в зону СВО. Автомобили полностью подготовлены к использованию в полевых условиях.
По словам активистов, эти машины обладают высокой проходимостью и надёжностью, что позволит им успешно выполнять задачи, поставленные перед нашей армией.
Это уже 46-й и 47-й автомобиль, переданный общественниками с начала СВО. Транспорт будет использоваться на купянском направлении. Военнослужащие лично приехали, чтобы забрать автомобили, и пообещали, что по возвращении отправят весточку с передовой.