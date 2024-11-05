В Орле упавшее дерево перегородило вход в подъезд

В течение 4 ноября сотрудники МЧС России и поисково-спасательной службы Орловской области несколько раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды.
На улицах Октябрьской и Приборостроительной деревья падали на автомобили, сотрудники МЧС опилили и убрали их. На Московском шоссе дерево упало на дорогу и перегородило проезд, здесь также работали спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
На улице Ломоносова сотрудники МЧС убирали дерево рядом с подъездом, оно перегородило вход. Кроме того, на улице Салтыкова-Щедрина оторвались металлические листы крыши здания, они демонтированы. На улице Черкасской областного центра дерево упало на забор детсада, его опилили.