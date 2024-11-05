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10:34, 5 ноября 2024 года

В Орле упавшее дерево перегородило вход в подъезд

На место выезжали спасатели.

ГУ МЧС России по Орловской области

В течение 4 ноября сотрудники МЧС России и поисково-спасательной службы Орловской области несколько раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды.

На улицах Октябрьской и Приборостроительной деревья падали на автомобили, сотрудники МЧС опилили и убрали их. На Московском шоссе дерево упало на дорогу и перегородило проезд, здесь также работали спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На улице Ломоносова сотрудники МЧС убирали дерево рядом с подъездом, оно перегородило вход. Кроме того, на улице Салтыкова-Щедрина оторвались металлические листы крыши здания, они демонтированы. На улице Черкасской областного центра дерево упало на забор детсада, его опилили.


Сергей Силаев
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