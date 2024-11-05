Главная » Новости



10:34, 5 ноября 2024 года В Орле упавшее дерево перегородило вход в подъезд На место выезжали спасатели.



ГУ МЧС России по Орловской области

В течение 4 ноября сотрудники МЧС России и поисково-спасательной службы Орловской области несколько раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды.



На улицах Октябрьской и Приборостроительной деревья падали на автомобили, сотрудники МЧС опилили и убрали их. На Московском шоссе дерево упало на дорогу и перегородило проезд, здесь также работали спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



На улице Ломоносова сотрудники МЧС убирали дерево рядом с подъездом, оно перегородило вход. Кроме того, на улице Салтыкова-Щедрина оторвались металлические листы крыши здания, они демонтированы. На улице Черкасской областного центра дерево упало на забор детсада, его опилили.





Сергей Силаев





