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11:04, 5 ноября 2024 года Четыре человека попали в больницу в результате ДТП под Орлом Авария случилась вечером.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

На трассе М-2 "Крым" 3 ноября около 17:15 в районе 353-го километра столкнулись "Ауди А4" и"Лада Ларгус". Водитель иномарки допустил столкновение при начале движения во время перестроения, сообщили в региональной Госавтоинспекции.



В итоге "Лада" оказалась за дорогой, пострадали четыре человека. Повреждения получил водитель "Ларгуса" и три пассажира отечественного авто, два несовершеннолетних.



Совершеннолетних пострадавших доставили в областную больницу и отпустили после осмотра, а детей осмотрели в НКМЦ имени Круглой, затем также отпустили.



Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировали 25 ДТП, в результате которых пять человек получили повреждения, два из них - несовершеннолетние.





Сергей Силаев





