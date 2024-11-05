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11:04, 5 ноября 2024 года

Четыре человека попали в больницу в результате ДТП под Орлом

Авария случилась вечером.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

На трассе М-2 "Крым" 3 ноября около 17:15 в районе 353-го километра столкнулись "Ауди А4" и"Лада Ларгус". Водитель иномарки допустил столкновение при начале движения во время перестроения, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В итоге "Лада" оказалась за дорогой, пострадали четыре человека. Повреждения получил водитель "Ларгуса" и три пассажира отечественного авто, два несовершеннолетних.

Совершеннолетних пострадавших доставили в областную больницу и отпустили после осмотра, а детей осмотрели в НКМЦ имени Круглой, затем также отпустили.

Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировали 25 ДТП, в результате которых пять человек получили повреждения, два из них - несовершеннолетние.


Сергей Силаев
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