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10:01, 5 ноября 2024 года В Орле кота достали из-под колеса авто Он не смог выбраться самостоятельно.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле 4 ноября спасатели выезжали на улицу Комсомольскую, где помощь понадобилась четвероногому. Кот залез под колесную арку машины, а вылезти уже не смог.



Очевидцы позвонили в МЧС. Прибывшие спасатели благополучно достали кота, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.



Всего за выходные орловские пожарные 40 раз реагировали на вызовы, из них 31 выезжали на различные происшествия и помощь населению, еще 9 - на тушение возгораний.





Сергей Силаев





