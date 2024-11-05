В Орле кота достали из-под колеса авто

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10:01, 5 ноября 2024 года
В Орле кота достали из-под колеса автоОн не смог выбраться самостоятельно.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В Орле 4 ноября спасатели выезжали на улицу Комсомольскую, где помощь понадобилась четвероногому. Кот залез под колесную арку машины, а вылезти уже не смог.
Очевидцы позвонили в МЧС. Прибывшие спасатели благополучно достали кота, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Всего за выходные орловские пожарные 40 раз реагировали на вызовы, из них 31 выезжали на различные происшествия и помощь населению, еще 9 - на тушение возгораний.
Сергей Силаев
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