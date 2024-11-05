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9:49, 5 ноября 2024 года В Орловскую область придет потепление и дожди Воздух в ближайшие дни прогреется до +8.



Фото: Ольга Супонева

Морозы, пришедшие в Орловскую область в первые дни ноября, покинут регион. Ожидается потепление и дожди.



Как сообщает Росгидрометцентр, в ночь на среду, 6 ноября, еще ожидается мороз -1 и снег. А уже в среду днем воздух прогреется до +6, будет идти небольшой дождь. Ночью в четверг и пятницу, 7-8 ноября, +4 градуса, в дневное время до +8. Ожидается сильный ветер, атмосферное давление выше нормы.



По предварительным прогнозам, в выходные 9-10 ноября воздух прогреется до +9, в регион вернется солнце.









Ольга СУПОНЕВА





