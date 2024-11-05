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9:36, 5 ноября 2024 года Народные приметы на день Якова 5 ноября 2024 Каким обычаям следовали на Руси, чего нельзя делать, о чем говорит погода.



Фото: Ольга Супонева

5 ноября 2024 в народном календаре день Якова. Какие есть обычаи и традиции, чего нельзя делать, а что можно, о чем говорит погода? Рассказываем, какие есть народные приметы.



Праздник назван в честь апостола Иакова, церковь вспоминает сегодня этого святого. В старину в этот день принято было есть мед и подражать жужжанию пчел, это обещало пчеловодам богатый сбор меда на будущий год. Также мед натощак, запитый святой водой, сулит счастливый год. День подходящий для мужской работы, считается, что Яков поможет с ней справиться.



Считалось также, что на Якова нельзя давать деньги в долг, одалживать вещи - к хозяину это не вернется. Нельзя поручаться за кого-либо, это не доведет до добра, также нельзя отказывать в подаянии нуждающимся, конфликтовать, мстить, злиться.



Приметы, связанные с погодой, есть такие. Дождь обещает хороший урожай хлеба на будущий год, а еще хороший урожай обещает и выпавший и не растаявший снег. Яркие тучи на закате - к непогоде. Предки верили, что если на Якова морозы - то дольше трех дней они не продержатся.





Ольга СУПОНЕВА





