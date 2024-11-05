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9:47, 5 ноября 2024 года Под Орлом фура столкнулась с "Газелью" Один человек был госпитализирован.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Под Орлом фура "Мерседес" столкнулась с автомобилем "Газель". Авария случилась 4 ноября около четырех часов утра на автодороге Орел-Брянск-Смоленск.



Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, причиной аварии стал неправильный выбор скорости водителем "Мерседеса", что привело к заносу полуприцепа "Кегель". Далее произошло столкновение с автомобилем "Газель", который двигался во встречном направлении.



В результате ДТП пассажир "Газели" - мужчина 1987 года рождения - получил травмы и был доставлен в областную больницу каретой скорой помощи.







Сергей Мерцалов





