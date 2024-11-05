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11:57, 5 ноября 2024 года Жители Орловской области отдали мошенникам более 1,2 миллиона рублей В числе пострадавших оказались четыре человека.



Фото: архив

На Орловщине продолжают фиксировать случаи дистанционного мошенничества. Регулярно жители переводят злоумышленникам миллионы рублей. В УМВД России по Орловской области рассказали о нескольких недавних случаях.



Так, 80-летняя жительница Северного района Орла, поверив незнакомцам, и перевела им 550 тысяч рублей. Еще 500 тысяч перевел мошенникам 31-летний житель Ливен. Аналогичным образом жительница Мценска лишилась 126 тысяч рублей, а житель Орловского муниципального округа – 55 тысяч.



- Полиция разыскивает подозреваемых и в очередной раз напоминает гражданам о необходимости проявления разумного недоверия к информации, которую вам сообщают по телефону, - отметили в ведомстве.



По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ.





Сергей Мерцалов





