Главная » Новости



12:13, 5 ноября 2024 года В Орловской области ведется патрулирование водных объектов Главная цель таких рейдов – предотвращение происшествий на воде.



Фото: архив

Инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды на водных объектах Орловской области. Их основная цель – предотвращение несчастных случаев на воде и пропаганда правил безопасного поведения на водоемах.



Инспекторы ГИМС общаются с жителями, раздают им памятки о безопасном поведении у воды и рассказывают о доступных средствах спасения. Особое внимание уделяется местам, которые часто посещают любители рыбной ловли. С ними проводятся беседы.



Кроме того, инспекторы обращают внимание взрослых на то, чтобы они внимательно следили за своими детьми и не позволяли им играть у воды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.





Сергей Мерцалов





