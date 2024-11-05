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8:45, 5 ноября 2024 года Орловец Владислав Ивкин стал бронзовым призером Первенства мира по шашкам Турнир проходит в Турции.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Орловец Владислав Ивкин завоевал бронзовую медаль на Первенстве мира по шашкам. Турнир проходит в Турции.



В молниеносной программе Владислав набрал 11 из 14 возможных очков и стал третьим, уступив первым и вторым местам лишь по дополнительным показателям. Как отмечает портал Орловской области, Владислав Ивкин является кандидатом в мастера спорта.





Сергей Мерцалов





