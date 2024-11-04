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17:48, 4 ноября 2024 года Непогода повредила авто и оставила без света орловцев Стихия накрыла регион в ночь на 4 ноября.







В Орловской области в ночь на 4 ноября прошел сильный снегопад. Осадки сопровождались порывами ветра до 20 м/с.



Погода не пожалела деревья, пострадали авто жителей региона. По нескольким адресам спасатели выезжали на распил. Кроме того, локальные отключения электроэнергии зафиксировали в пяти муниципалитетах: Орловском МО, Болховском, Урицком, Мценском и Покровском районах.



С ночи улицы начала убирать спецтехника, работа продолжилась и днем. Подробнее о накрывшей регион стихии расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





