Главная » Новости



17:32, 4 ноября 2024 года В Орле прошли соревнования для ветеранов СВО В мероприятии приняли участие и семьи бойцов.







В училищке олимпийского резерва прошли соревнования для ветеранов СВО и членов их семей. Сначала орловцы сдали нормы ГТО. Результаты будут зафиксированы для последующего получения значка.



Для гостей подготовили ярмарку видов спорта, где были представлены все возможные секции. Спортивный инвентарь после краткого инструктажа мог взять в руки любой желающий, в том числе и дети героев.



Подробнее о спортивном мероприятии расскажет Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





