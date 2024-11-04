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12:29, 4 ноября 2024 года Стартовал Всероссийский онлайн-марафон "Россия – большая семья" Он приурочен ко Дню народного единства и Году семьи.





Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 4 ноября компания проводит 16-часовой Всероссийский марафон "Россия – большая семья", приуроченный ко Дню народного единства и Году семьи.



Вместе с ВГТРК зрители отправляются в медиапутешествие по стране. Марафон позволит познакомиться с уникальными людьми и увидеть, как тепло домашнего очага объединяет многочисленные народы нашей Родины. Объединяющим медиацентром стала ГТРК "Самара", которая свяжет все регионы России. Отсюда начался и здесь завершится онлайн-марафон, в финале которого будет создана золотая книга многонациональных семей России.



Подключиться к трансляции можно по ссылке.





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