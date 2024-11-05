Трем орловцам присвоили звание "Народного мастера"
Заседание экспертов прошло в департаменте культуры.
Фото: департамент культуры Орловской области
Три жителя региона удостоены звания "Народный мастер Орловской области". Решение приняли члены художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам. Заседание состоялось в департаменте культуры 1 ноября.
Звания удостоены Игорь Кожанчиков – мастер народных ремесел, Екатерина Кунина и Лариса Еськова – педагоги дополнительного образования детской художественной школы имени Селищева города Ливны. Об этом сообщили в профильном департаменте.
Мастера представили свои работы – коллекции чернышинской и плешковской игрушек, свидетельства об участии в выставках, фестивалях и конкурсах.