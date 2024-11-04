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10:51, 4 ноября 2024 года Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем народного единства Глава региона пожелал всем здоровья и достижений на благо Отечества.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил жителей региона с Днем народного единства.



Глава региона отметил, что важнейшими качествами нашего народа на протяжении веков остаются нерушимое единство и искренний патриотизм.



– Подвиги предков, их беззаветное служение Родине – пример для нынешних защитников – участников специальной военной операции. И для всех нас, сплотившихся в решительной борьбе с западной агрессией и направляющих свои силы для Победы, во имя мирного, счастливого будущего России и Орловской области, - отметил Клычков.



Губернатор пожелал орловцам крепкого здоровья и новых достижений на благо Отечества и Орловского края.





Сергей Силаев





