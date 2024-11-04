Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем народного единства
Глава региона пожелал всем здоровья и достижений на благо Отечества.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил жителей региона с Днем народного единства.
Глава региона отметил, что важнейшими качествами нашего народа на протяжении веков остаются нерушимое единство и искренний патриотизм.
– Подвиги предков, их беззаветное служение Родине – пример для нынешних защитников – участников специальной военной операции. И для всех нас, сплотившихся в решительной борьбе с западной агрессией и направляющих свои силы для Победы, во имя мирного, счастливого будущего России и Орловской области, - отметил Клычков.
Губернатор пожелал орловцам крепкого здоровья и новых достижений на благо Отечества и Орловского края.