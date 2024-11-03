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16:22, 3 ноября 2024 года В Орле состоялась панихида по погибшим воинам СВО Память павших почтили в родительскую субботу.



Фото: Орловская митрополия

Панихида по погибшим в СВО воинам состоялась в Орле в родительскую субботу, 2 ноября. Память погибших почтили на Аллее славы.



- Отец Артемий совершил заупокойное богослужение, после которого обратился к присутствующим с проповедью. Батюшка отметил, что память о наших героях, их мужестве и самоотверженности — это не просто дань уважения, это священный долг каждого из нас, - рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Панихиды проходят каждую первую и третью субботы месяца в 10:00. Память тех, кто отдал жизнь за родину, может почтить каждый желающий.











Ольга СУПОНЕВА





