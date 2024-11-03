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15:00, 3 ноября 2024 года В Орле отыскали потерявшегося 92-летнего дедушку Вернуть пожилого мужчину домой помог неравнодушный орловец, увидевший ориентировку в соцсетях.



Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Орле отыскали пропавшего 92-летнего дедушку. Пожилой мужчина, в холодную погоду, ушел из дома и потерялся.



Тревогу забили родственники, когда Иван Сергеевич ушел из дома и долго не возвращался. В Орле, к тому же, испортилась погода, шел снег, было холодно и рано стемнело. К поиску подключились полицейские, кинологи и волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".



- Было принято решение об организации активного поиска, местом штаба была выбрана прилегающая к дому пропавшего территория. Прошло уже более 6 часов с момента пропажи, след обрывался, точного направления движения установить не удалось. Пешие группы выходили по разным направлениям, экипажи на автомобилях патрулировали улицы. Ориентировка на пропавшего появилась в соцсетях, именно она и сработала, - рассказали в ПСО "ЛизаАлерт".







- Внимательность и неравнодушие прохожего помогли завершить поиск и вернуть дедушку домой, - отмечают в поисково-спасательном отряде.



Пожилого мужчину забрал экипаж отряда, а после его передали дочери.





Ольга СУПОНЕВА





