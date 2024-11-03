В Орле отыскали потерявшегося 92-летнего дедушку

Вернуть пожилого мужчину домой помог неравнодушный орловец, увидевший ориентировку в соцсетях.
Фото: ПСО "ЛизаАлерт"
В Орле отыскали пропавшего 92-летнего дедушку. Пожилой мужчина, в холодную погоду, ушел из дома и потерялся.
Тревогу забили родственники, когда Иван Сергеевич ушел из дома и долго не возвращался. В Орле, к тому же, испортилась погода, шел снег, было холодно и рано стемнело. К поиску подключились полицейские, кинологи и волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
- Было принято решение об организации активного поиска, местом штаба была выбрана прилегающая к дому пропавшего территория. Прошло уже более 6 часов с момента пропажи, след обрывался, точного направления движения установить не удалось. Пешие группы выходили по разным направлениям, экипажи на автомобилях патрулировали улицы. Ориентировка на пропавшего появилась в соцсетях, именно она и сработала, - рассказали в ПСО "ЛизаАлерт".
Ориентировку на дедушку увидел местный житель. Он вспомнил, что видел Ивана Сергеевича на остановке, в другом районе города: тот спрашивал, как добраться до нужной улицы и остался ждать транспорт. Свидетель позвонил на горячую линию уже в половине одиннадцатого вечера и сам поехал к тому месту, где видел потерявшегося. Дедушка так и оставался на остановке.
- Внимательность и неравнодушие прохожего помогли завершить поиск и вернуть дедушку домой, - отмечают в поисково-спасательном отряде.
Пожилого мужчину забрал экипаж отряда, а после его передали дочери.