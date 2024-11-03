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14:12, 3 ноября 2024 года Орловский трамвай празднует день рождения 3 ноября Запуск электротранспорта в Орле состоялся в 1898 году.



Фото: архив "Вестей"

Сегодня, 3 ноября, день рождения отмечает орловский трамвай. Этому виду городского транспорта исполнилось 126 лет: запуск состоялся в 1989 году.



Об истории трамвайного движения рассказало сообщество "Транспорт 57". Проект, реализованный в конце 19 века, был подготовлен бельгийским предприниматеоем. Первые вагончики были деревянными и двухосными, весь парк составляли 17 моторных и 10 прицепных вагонов, а общая протяженность первых путей была около 11 километров. Первые два маршрута пошли по направлениям "Вокзал — Кадетский корпус" и "Кромская площадь — улица Новосильская".



Сегодня трамваи продолжают ходить по улицам Орла, хотя электротранспорт переживает не лучшие свои времена из-за нехватки финансирования.





Ольга СУПОНЕВА





