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13:42, 3 ноября 2024 года Под Орлом на дороге загорелся прицеп: видео ЧП случилось в селе Плещеево.





Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня утром, 3 ноября, пожарные работали в селе Плещеево Орловского округа. Здесь на дороге загорелся прицеп.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сигнал о происшествии поступил около 9 часов. По прибытию пожарных, прицеп горел открытым пламенем, которое удалось потушить.



К счастью, никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания в ведомстве назвали аварийную нагрузку на электропроводку.





Ольга СУПОНЕВА





