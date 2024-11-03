Под Орлом на дороге загорелся прицеп: видео

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13:42, 3 ноября 2024 года
Под Орлом на дороге загорелся прицеп: видеоЧП случилось в селе Плещеево.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Сегодня утром, 3 ноября, пожарные работали в селе Плещеево Орловского округа. Здесь на дороге загорелся прицеп.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сигнал о происшествии поступил около 9 часов. По прибытию пожарных, прицеп горел открытым пламенем, которое удалось потушить.
К счастью, никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания в ведомстве назвали аварийную нагрузку на электропроводку.
Ольга СУПОНЕВА
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