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18:07, 3 ноября 2024 года С полуночи в Орле перекроют дорогу на Наугорке 4 ноября будет временно закрыт для проезда ряд улиц.



Фото: Ольга Супонева

В Орле с полуночи 4 ноября перекроют дорогу в районе Наугорки. Запрет на проезд транспорта будет действовать в связи с проведением шествия, приуроченного к празднованию дня Казанской иконы Божией матери, а также Дня народного единства.



Как сообщает пресс-служба администрации Орла, с 00:00 до 13:00 проезд будет закрыт по Наугорскому шоссе от улицы Героев Пожарных до Лескова. Также с 11:00 до 13:00 движение транспорта будет запрещено по улице Цветаева от улицы Грановского до Полесской, по переулку Ипподромному от улицы Приборостроительной до Наугорского шоссе, по улице Плещеевской от улицы Грановского до Наугорского шоссе, по улице Матросова от улицы Полесской до Наугорского шоссе.















Ольга СУПОНЕВА





