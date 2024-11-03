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12:57, 3 ноября 2024 года МЧС: в Орловской области ожидается мокрый снег и сильный ветер На дорогах гололедица и снежные заносы.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области в ближайшие сутки, 3-4 ноября, будет властвовать непогода. О неблагоприятных метеорологических явлениях жителей региона предупреждает региональное МЧС.



По прогнозу Орловского гидрометцентра, с вечера 3 ноября до вечера 4 ноября ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица и снежные заносы. Северный ветер 9-14, а местами порывы и до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в диапазоне -4..+1 градус.



- Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода, - обратились к орловцам в чрезвычайном ведомстве.





Ольга СУПОНЕВА





