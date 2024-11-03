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10:32, 3 ноября 2024 года Иларионов день: народные приметы на 3 ноября 2024 По снегу на Руси определяли, каким будет урожай.



Фото: Ольга Супонева

3 ноября 2024 в народном календаре - Иларионов день. Какие есть народные приметы, чего нельзя делать, а для чего день подходящий, а также как наши предки определяли, какой будет весна по сегодняшней погоде? Рассказываем.



Считалось, что с Иларионова дня активно начинает ложиться на землю снег, поэтому не принято было отправляться в дорогу. День также не подходящий для путешествий. Считается плохой приметой принимать дома малознакомых людей, а также принимать подарки или какие-то вещи от незнакомцев: считалось, что вместе с ними могут передаться невзгоды. Нельзя грустить и впадать в уныние, иначе тоска поселится в душе надолго. Кроме того, на Руси не ходили на охоту, так как считалось, что это приведет к беде.



А вот подходит день для домашних дел, времяпрепровождения с семьей, помощи ближнему и нуждающемуся.



Есть приметы о погоде. Так, если снег лег на мерзлую землю, то на будущий год будет хороший урожай зерна. А если снег выпал на мокрую землю, то рано зацветут подснежники и их будет много. Солнце в Иларионов день сулит похолодание, а красный закат и звездное небо говорят о том, что следующий день тоже будет ясным и погожим.





Ольга СУПОНЕВА





