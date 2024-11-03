На подстанциях Орловской области модернизировали оборудование
Мера позволит повысить надежность электроснабжения населения.
Фото: архив "Вестей"
На подстанциях в Орловской области модернизировали оборудование. Всего - 25 единиц разного класса напряжения в Орле, а также Мценском и Ливенском районах.
На время проведения работ электричество не отключали. Как сообщает ПАО "Россети Центр", модернизация позволит повысить надежность электроснабжения населения региона, транспорта, социальной инфраструктуры и промышленных предприятий.