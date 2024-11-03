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12:02, 3 ноября 2024 года В Орле задержан серийный угонщик велосипедов На его счету как минимум шесть краж двухколесного транспорта.



Фото: Ольга Супонева

В Орле полицейские задержали похитителя велосипедов. Он перекусывал инструментом велозамки и угонял транспорт.



Действовал задержанный в Железнодорожном районе: в территориальный отдел полиции поступило шесть похожих заявлений о пропаже велосипедов за несколько недель. Под подозрение оперативников попал сорокалетний местный житель.



- Его доставили в отдел полиции, где гражданин признался в совершении и этих краж и ряда схожих, зарегистрированных в других районах города. Орловца допросили в качестве подозреваемого. Он рассказал, что сбывал похищенные им велосипеды с рук незнакомым лицам. В настоящее время следствие продолжается. Фигурант проверяется на причастность к другим кражам велосипедов, совершенных схожим способом, - сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Орловской области.



Дожидаться суда угонщик будет под стражей.





Ольга СУПОНЕВА





