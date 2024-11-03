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11:02, 3 ноября 2024 года Орловцев предупредили о репетиторах-мошенниках Аферисты изобрели способ выманить деньги у родителей школьников.



Фото: архив "Вестей"

Жителей Орловской области предупреждают о мошенниках, действующих под видом репетиторов. Преступники выманивают деньги у родителей школьников.



Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области,аферисты предлагают родителям школьников якобы занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене. Для "бронирования" места злоумышленники просят полную предоплату, после чего исчезают.



Информацию о потенциальных жертвах преступники собирают в интернете: на форумах, где родители обсуждают образование, в соцсетях. Орловцев просят быть бдительными, так как преступники часто используют психологические приемы, убеждают родителей в выгоде предложения, ограниченном количестве мест и так далее.





Ольга СУПОНЕВА





