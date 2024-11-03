воскресенье 3.11.2024 14:44:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

11:02, 3 ноября 2024 года

Орловцев предупредили о репетиторах-мошенниках

Аферисты изобрели способ выманить деньги у родителей школьников.

Фото: архив "Вестей"

Жителей Орловской области предупреждают о мошенниках, действующих под видом репетиторов. Преступники выманивают деньги у родителей школьников.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области,аферисты предлагают родителям школьников якобы занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене. Для "бронирования" места злоумышленники просят полную предоплату, после чего исчезают.

Информацию о потенциальных жертвах преступники собирают в интернете: на форумах, где родители обсуждают образование, в соцсетях. Орловцев просят быть бдительными, так как преступники часто используют психологические приемы, убеждают родителей в выгоде предложения, ограниченном количестве мест и так далее.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.