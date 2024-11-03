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9:01, 3 ноября 2024 года В Орловской области детям из многодетных семей помогли одеться к школе Выплаты на школьную форму получили более семи тысяч семей.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области одели к школе более 13,5 тысяч детей из многодетных семей. На ребят направлены соответствующие выплаты из средств регионального бюджета.



Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, всего заложено на выплаты в казне почти 54 млн рублей. На каждого школьника выплачивается сумма четыре тысячи рублей. Заявки родители могли подать вплоть до конца сентября, а деньги поступали с августа по октябрь.



Воспользовались мерой поддержи 7 158 многодетных семей.











Ольга СУПОНЕВА





