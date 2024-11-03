В Орловской области детям из многодетных семей помогли одеться к школе
Выплаты на школьную форму получили более семи тысяч семей.
Фото: архив "Вестей"
В Орловской области одели к школе более 13,5 тысяч детей из многодетных семей. На ребят направлены соответствующие выплаты из средств регионального бюджета.
Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, всего заложено на выплаты в казне почти 54 млн рублей. На каждого школьника выплачивается сумма четыре тысячи рублей. Заявки родители могли подать вплоть до конца сентября, а деньги поступали с августа по октябрь.