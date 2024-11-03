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8:51, 3 ноября 2024 года В Орле сформировался небольшой снежный покров В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, снежные осадки продолжатся.



Фото: Ольга Супонева

За ночь в Орле сформировался небольшой снежный покров. В темное время суток температура опускалась ниже нуля, по прогнозам синоптиков, тенденция сохранится.



Как сообщает Росгидрометцентр, в ночь с 3 на 4 ноября в Орле ожидается температура -1 градус и снежные осадки. В ночь на 5 ноября столбики термометров опустятся и вовсе до -4. Правда, в дневное время 4 и 5 числа уже плюс: 1... 2 градуса. Также ожидается дождь со снегом.



Сохранится сильный ветер, давление ниже нормы.





Ольга СУПОНЕВА





