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10:00, 3 ноября 2024 года В 2024 году более 3,4 тысячи орловских семей стали новоселами За девять месяцев в регионе ввели почти 300 тысяч квадратный метров жилья.



Фото: архив "Вестей"

За девять месяцев на Орловщине ввели в эксплуатацию почти 300 тысяч квадратных метров жилья. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Более 3,4 тысячи орловских семей уже справили новоселье в своих новых квартирах. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Особо стоит отметить вклад индивидуальных застройщиков, которые ввели в эксплуатацию 176 тысяч квадратных метров жилья. Это почти на 30% больше, чем в 2023 году.





Сергей Мерцалов





