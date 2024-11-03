В 2024 году более 3,4 тысячи орловских семей стали новоселами

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10:00, 3 ноября 2024 года
В 2024 году более 3,4 тысячи орловских семей стали новоселамиЗа девять месяцев в регионе ввели почти 300 тысяч квадратный метров жилья.
Фото: архив "Вестей"
За девять месяцев на Орловщине ввели в эксплуатацию почти 300 тысяч квадратных метров жилья. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Более 3,4 тысячи орловских семей уже справили новоселье в своих новых квартирах. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Особо стоит отметить вклад индивидуальных застройщиков, которые ввели в эксплуатацию 176 тысяч квадратных метров жилья. Это почти на 30% больше, чем в 2023 году.
Сергей Мерцалов
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