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18:36, 2 ноября 2024 года Андрей Клычков вручил медали "За проявленное мужество" двум юным орловцам Церемония награждения состоялась в областной администрации.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

2 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил медали "За проявленное мужество" двум юным жителям региона. Наград Совета Федерации удостоились Арсений Иванов и Андрей Пахандрин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.





Учащийся сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина Арсений Иванов проявил невероятное самообладание и отвагу в критической ситуации. Он спас своих брата и сестру из огня до прибытия пожарных. 12-летний ученик школы № 5 города Ливны Андрей Пахандрин также проявил мужество, когда спасал своих младших братьев из пламени во время пожара.





Сергей Мерцалов





