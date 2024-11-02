суббота 2.11.2024 22:43:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

19:56, 2 ноября 2024 года

В орловском парке Победы появилась аллея Героев

В память о погибших участниках СВО жители высадили 47 именных деревьев.



В Орле, в парке Победы, появилась новая аллея. Она находится рядом с часовней-памятником героям Великой Отечественной войны. В рамках акции "Сад памяти" жители города высадили здесь 47 лип. Возле каждого дерева установлена табличка с именем героя СВО.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заверил, что будут приложены все усилия для увековечивания памяти бойцов, которые сражались за Родину. 

- Мы сделаем все возможное, чтобы те ребята, которые сейчас находятся на передовой, вернулись к семьям с Победой, - сказал глава региона. 

Уже через год молодые липы достигнут двухметровой высоты. Их шелест будет напоминать посетителям парка о героях специальной военной операции.


Эльза Ахмедбекова
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.