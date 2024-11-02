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19:56, 2 ноября 2024 года В орловском парке Победы появилась аллея Героев В память о погибших участниках СВО жители высадили 47 именных деревьев.







В Орле, в парке Победы, появилась новая аллея. Она находится рядом с часовней-памятником героям Великой Отечественной войны. В рамках акции "Сад памяти" жители города высадили здесь 47 лип. Возле каждого дерева установлена табличка с именем героя СВО.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков заверил, что будут приложены все усилия для увековечивания памяти бойцов, которые сражались за Родину.



- Мы сделаем все возможное, чтобы те ребята, которые сейчас находятся на передовой, вернулись к семьям с Победой, - сказал глава региона.



Уже через год молодые липы достигнут двухметровой высоты. Их шелест будет напоминать посетителям парка о героях специальной военной операции.





Эльза Ахмедбекова





