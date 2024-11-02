Непогода оставила без света жителей девяти районов Орловской области

Сильный ветер с порывами до 22 м/с, дождем и мокрым снегом оставил без света жителей девяти районов Орловской области. Нарушенное электроснабжение оперативно восстанавливают энергетики.
- Основные силы сосредоточены в Орловском муниципальном округе, Дмитровском, Мценском, Урицком, Болховском, Новодеревеньковском, Должанском, Ливенском, Колпнянском районах, - сообщили в пресс-службе правительства региона.
В восстановительных работах задействованы 63 бригады "Орелэнерго", в составе которых работают 144 специалиста, 78 единиц спецтехники.