Сирота из Орловской области получил жилье

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19:27, 2 ноября 2024 года
Сирота из Орловской области получил жильеКлючи от двухкомнатной квартиры вручили Виктору Ретюнину.
Фото: газета Малоархангельского района "Звезда"
В Орловской области еще один сирота стал обладателем собственного жилья. В поселке Змиевка Виктору Ретюнину торжественно вручили ключи от двухкомнатной квартиры площадью 46,8 квадратных метра.
Жилье приобрела администрация Малоархангельского района за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает региональный инфопортал.
Сергей Мерцалов
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