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13:52, 2 ноября 2024 года Орловскую область накрыл снегопад Синоптики предупреждали о нем в недавних сводках.







2 ноября Орловскую область накрыл обещанный синоптиками снегопад. Жители региона уже начали делиться видео и фотографиями в социальных сетях.



По прогнозам, снег выпадет и завтра, 3 ноября. Водителей просят соблюдать осторожность на дороге. Если вы еще не сменили летнюю резину на зимнюю, пора об этом задуматься.





Артем Ежаков





