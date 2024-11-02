Главная » Новости



12:30, 2 ноября 2024 года В Орле перезахоронили останки первых жителей города Их нашли в ходе раскопок на «стрелке» в центре областной столицы.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

2 ноября в Орле перезахоронили останки первых жителей города и воинов. Их предали земле на территории Богоявленского собора Их нашли в ходе раскопок на "стрелке" в центре областной столицы.



Находки археологов доказывают, что древнерусский город в районе слияния Оки и Орлика существовал с конца XI-го до середины XIII-го века.





Артем Ежаков





