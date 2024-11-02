В Орле назвали лучших юных инспекторов дорожного движения

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16:52, 2 ноября 2024 года
В Орле назвали лучших юных инспекторов дорожного движенияСоревновались больше сотни ребят.
В "Созвездии Орла" подвели итоги регионального конкурса "Безопасное колесо". Неделю более ста юных инспекторов дорожного движения соревновались между собой.
Ребята показали мастерство вождения велосипеда по правилам дорожного движения – с учетом разметки, знаков и светофоров. Проверяли и медицинские знания – например, как правильно накладывать повязку.
Победителями общекомандного зачета стала команда юных инспекторов движения из лицея №5 города Мценска. Второе место заняла орловская школа №37, третье место у ребят из Залегощенской СОШ №1.
Юные амчане теперь представят регион на всероссийском этапе в 2025-м году.
Антон Сорокин
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